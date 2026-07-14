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14 липня 2026, 00:35

Співачка Оля Полякова прийшла до Верховної Ради із заявою

14 липня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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Українська співачка взяла участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України. Там Оля Полякова підняла питання "порушення прав людини"

Про це Оля Полякова розповіла в своєму Instargam, передає RegioNews.

Оля Полякова виступила на засіданні ТСК з питань "порушення прав людини під час воєнного стану". Співачка говорила про Нацвідбір на конкурс Євробачення.

"Торік, як українська артистка, я подала заявку на участь у нацвідборі на міжнародний музичний конкурс "Євробачення", який проводиться суспільним мовником. Мені в участі відмовили. Офіційна причина: пункт 4.6 правил, встановлених суспільним мовником у 2019 році заднім числом, який забороняє участь артистів, що виступали на території Росії після 15 березня 2014 року", - каже артистка.

Вона розповіла, що в РФ була лише один раз (на початку 2025 року), і після цього свідомо розірвала контракт.

"Жоден закон України не встановлював на той момент появи цього пункту правил відповідальності, ні кримінальної, ні адміністративної, за такі виступи. У 2016 році переможниця Нацвідбору також виступала у Росії у 2014–2015 роках, і це не завадило їй представляти Україну і виграти. Це Джамала", - зазначила Полякова.

Вона зауважила, що зараз для неї це принципове питання, бо, на її думку, такі правила Нацвідбору є дискримінацією щодо багатьох українських артистів.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова заявила, що збирається їхати на "Євробачення" і буде боротися за зміну правил: щоб скасували обмеження для артистів, які виступали в РФ після 2014 року. Артистка зазначила, що вона є громадянкою України, сплачує податки та має право брати участь в конкурсах.

Згодом "Суспільне" відповіло на це відмовою. Представники "Суспільного зазначили, що змінювати правила не будуть. До того ж вони зауважили, що Національний відбір розпочався ще з вересня, а значить змінювати умови вже неможливо. Після перемоги на Нацвідборі Україну на конкурсі представила Leléka.

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