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13 июля 2026, 22:55

В Прикарпатье мужчина напал на военных ТЦК

13 июля 2026, 22:55
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Фото из открытых источников
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В Прикарпатье судили мужчину, который напал на военных ТЦК. Это произошло, когда они проводили оповещения военнообязанных

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в марте прошлого года. Служебный автомобиль Ford Galaxy с двумя военнослужащими остановился на обочине выезда из села, ожидая приезда полицейского автомобиля. Тогда мимо ехал мужчина на Kia Sorento. Он остановился прямо перед служебным авто.

Муж подошел к авто ТЦК и начал ругаться, требовал прекратить меры оповещения и мобилизации в селе. Затем он пытался вытащить военнослужащих из автомобиля. Через заблокированную заднюю дверь мужчина начал бить автомобиль ногами и руками по стеклу. Находившиеся вместе с ним пассажиры Kia Sorento окружили служебное авто и также высказывались в адрес военных.

В частности, мужчина угрожал военным поджечь их служебный автомобиль, а впоследствии - ударил кулаками в голову находившегося за рулем военнослужащего. После этого он вырвался из авто другого военного и избил его. Один из потерпевших покинул место событий, а мужчина продолжал избивать другого военного. Затем он также разбил заднее стекло служебного автомобиля.

На суде мужчина признал вину. Ему был назначен один год условного срока.

Напомним, ранее работник одного из ТЦК в Одесской области обещал снять мужчину с розыска и трудоустроить на критическое предприятие с последующим бронированием, а в случае отказа платить запугивал службой на передовой.

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