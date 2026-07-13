На Днепропетровщине многодетная мать устроила потасовку в детской песочнице

Фото из открытых источников

В Кривом Роге произошла ссора на детской площадке. В результате это закончилось потасовкой и уголовным производством

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Многодетная мать, воспитывающая четырех детей, устроила ссору прямо в песочнице. Как рассказали местные жительницы, сначала она вмешалась в спор двух других незнакомок. Во время ссоры женщина повалила одну из "оппоненток" на землю, села сверху и нанесла ей несколько ударов кулаками.

Когда другая очевидца попыталась прекратить потасовку, многодетная мать переключилась на нее и силой потянула вниз. Потерпевшая потеряла равновесие, споткнулась и упала, сильно ударившись головой о деревянное ограждение песочницы.

В результате суд признал многодетную мать виновной и назначил штраф в размере 850 гривен.

Напомним, что ранее в городе Балаклея Харьковской области при попытке ограбления магазина 26-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.