Украина в топ-10 Евровидение-2026: какое место заняла Leléka

Представительница Болгарии Dara с песней Bangaranga одержала победу на юбилейном 70-м песенном конкурсе Евровидения 2026

Финал конкурса прошел 16 мая в австрийском городе Вене. По результатам голосования певица получила 916 баллов.

Украину на конкурсе представляла Leléka с композицией Ridnym. Она заняла 9-е место в финале. После выступления солистка группы со сцены воскликнула: "Слава Украине!"

Самый высокий балл 12 Украины поставило только национальное жюри Швейцарии, а 10 баллов – Азербайджана. После зрительского голосования Украина переместилась на 9-е место, получив от зрителей 167 баллов.

В финале Песенного конкурса Евровидения 2026 года выступили представители 25 стран.

Напомним, Leléka победила на Национальном отборе на Евровидение. Артистка исполнила песню Ridnym. Она совмещает фолькджаз, артпоп и электронику, струнный оркестр и бандуру. Члены жюри и зрители отдали артистке максимальные 10 баллов.

Украина более 20 раз принимала участие в конкурсе и трижды побеждала (Руслана, Джамала, Kalush Orchestra). Еще 6 раз Украина попадала в пятерку финалистов: Верка Сердючка (2-е место), Ани Лорак (2-е), Злата Огневич (3-е), Alyona Alyona & Jerry Heil (3-е), Мика Ньютон (4-е) и Go_A (5-е).