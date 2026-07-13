В Киеве нашли тело женщины: ее задушил мужчина

Фото: Национальная полиция

В Киеве по улице Клавдиевской нашли тело женщины. Оказалось, что ее убил знакомый во время ссоры

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Полиция установила личность погибшей: ею оказалась 41-летняя местная жительница. Выяснилось, что накануне она пила алкоголь со знакомым 33-летним мужчиной. Когда между ними произошла ссора, он нанес ей по меньшей мере четыре удара кулаками в голову, а когда она упала на пол и перестала сопротивляться, нападающий руками сжал ей шею.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Мужчину нашли в лесополосе, где он скрывался. Теперь его задержали и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в селе Квасово Береговского района полицейские раскрыли умышленное убийство 62-летнего мужчины.