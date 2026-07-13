В Днепропетровской области ВСУ прорвали оборону врага на 25 км и освободили 6 сел
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины прорвали оборону российских войск на 25 километров вглубь и освободили шесть сел в Днепропетровской области
Соответствующее видео обнародовало онлайн-медиа АрмияInform, передает RegioNews .
"Под контроль Украины вернули Терново, Запорожское, Новогеоргиевку, Вороне, Январское и Малиевку", - сообщило медиа.
Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в мае соотношение освобожденных и утраченных территорий составляет почти 100 квадратных километров в пользу Сил обороны.
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