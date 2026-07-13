Цены на клубнику растут как на дрожжах: сколько придется платить за летнюю ягоду
В Украине производители садовой земляники значительно повысили отпускные цены. Причиной называют сокращение предложения ягоды из-за завершения сезона сбора в большинстве регионов страны.
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Только через неделю клубника в Украине подорожала примерно на 23%. Пока производители продают ягоду по 100-180 гривен за килограмм. Причиной называют сокращение предложения на рынке.
При этом, если сравнивать с прошлым годом, клубника в Украине сегодня дешевле примерно на 17%.
В популярных украинских сетях средняя цена на клубнику такова:
- Сильпо – от 159 гривен за килограмм;
- АТБ – около 149,95 гривны за килограмм (при наличии);
- Varus – от 169,90 гривны за килограмм;
- Novus – около 179 гривен за килограмм;
- METRO – от 149 до 179 гривен за килограмм в зависимости от сорта и фасовки.
Напомним, ранее в Украине продолжают падать цены на картофель. Причиной называют массовое поступление на рынок продукции нового урожая.
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