Масштабная пробка в столице: движение по улице Елены Телиги заблокировано из-за ДТП
В Киеве вечером 13 июля произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Елены Телиги. Из-за аварии движение транспорта в направлении проспекта Степана Бандеры существенно усложнено
Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .
Правоохранители призывают водителей учитывать ситуацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.
Обстоятельства ДТП пока не сообщаются.
Напомним, что в Киеве 13 июля из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта на улице Борщаговской.
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