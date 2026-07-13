Цены на бензин в Украине изменились: сколько стоит заправиться на АЗС
В Украине часто меняются цены на горючее на фоне ситуации на Ближнем Востоке. При этом действуют правительственные меры, чтобы не допустить резкого удорожания
Об этом сообщает Минфин, передает RegioNews.
По состоянию на 13 июля средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 78,40 гривны за литр (-0,30 гривны);
- бензин А-95 – 74,63 гривны за литр (+0,06 гривны);
- бензин А-92 – 69,53 гривны за литр (без изменений);
- дизтопливо – 76,02 гривны за литр (+0,07 гривны);
- автогаз – 40,02 гривны за литр (-0,02 гривны).
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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