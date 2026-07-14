Украинскую певицу шантажировали фото 18+

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Украинская певица Камалия рассказала, что ее шантажировали "взрослыми" фото. По ее словам, это произошло после ссоры с бывшей подругой

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Камалии, это был человек, с которым она дружила 20 лет. Однако после того, как она рассталась, говорит Камалия, ее старая подруга "закрутила" роман с ее новым любимым, а затем резко оборвала все контакты.

Впоследствии, по словам Камалии, ее старая подруга шантажировала обнародовать ее "взрослые" фото, если та не опровергнет свой эмоциональный пост в соцсети об их ссоре.

"Я эту боль до сих пор чувствую", – говорит певица, и добавляет, что сейчас уже нет шанса на примирение.

Напомним, ранее журналистам и блоггерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.