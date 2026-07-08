Блогер Богдан Шелудяк оказался под капленицей: он объяснил почему

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Богдан Буше опубликовал фото, где можно увидеть, что он под капленицей. При этом он сразу успокоил людей и объяснил, что обратился к медикам планово: сдал все анализы и прошел полный ожидание организма, после чего врачи назначили ему курс поддерживающих процедур.

"Сейчас я сделал антиоксидантную капельницу, для того, чтобы почистить кровь. Сейчас капаю разные витамины для того, чтобы лучше усваивалось железо, например, из пищи, и для того, чтобы поддерживать иммунитет, потому что с иммунитетом у меня достаточно сложная ситуация, но такими вещами его можно поддерживать и плюс-минус быть в балансе", - рассказывает Богдан.

Напомним, ранее Богдан Буше Шелудяк признался, как живет после серьезного диагноза. Пока ему нужно регулярно проходить обследование.