В Днепре мужчина устроил туры для уклонистов за тысячи евро

Фото: Национальная полиция

В Днепре разоблачили мужчину, который организовал схему незаконной переправки мужчин через государственную границу. За свои услуги он просил тысячи евро

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Организатором схемы оказался 53-летний днепрянин. Он разработал схему переправки людей в приграничную зону вблизи границы с Республикой Молдова. За свои услуги он просил сначала 4-5 тысяч долларов, затем увеличил сумму до 8 тысяч долларов. Клиентов он искал среди мужчин призывного возраста.

"Во время очередной встречи фигурант получил от клиента средства. Сразу после этого правоохранители задержали его", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на границе на Буковине разоблачили мужчину с фальшивыми документами на детей. Он приобрел подделки у неизвестного за 3000 долларов.