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09 июля 2026, 00:35

Актриса Наталья Денисенко после помолвки объяснила, почему спешит со свадьбой

09 июля 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Актриса Наталья Денисенко и предприниматель Юрий Савранский недавно обручились. Артистка объяснила, почему они так спешат планировать свадьбу

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews .

По словам Наталки Денисенко, после предложения у нее в жизни турбогражим. Оказалось, пара сразу начала планировать свадьбу. Причиной стал безумный график. Они поняли, что серьезные решения придется принимать быстрее.

При этом в бытовых вопросах у влюбленных полна гармония.

"У нас с Юрием очень особые отношения. Это один из психологически самых стабильных мужчин, которых я вообще встречала в своей жизни. И один из самых спокойных. Даже в моменты, когда я позволяла себе очень много разных эмоций, он всегда говорил: "С тобой все в порядке". Я никогда не ощущала от него давления. Поэтому его сила – в мягкости и покое – трогательно описала своего будущего мужа звезда", - говорит актриса.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко и предприниматель Юрий Савранский уехали на отдых в Турцию. Там он и сделал ей предложение в присутствии ее сына.

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