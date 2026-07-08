Вражеский дрон ударил по АЗС в Харькове: есть пострадавший
В Шевченковском районе Харькова в результате удара российского беспилотника по автозаправочной станции 8 июля возник пожар, пострадавший
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews .
"В Шевченковском районе вражеский дрон попал по автозаправке – на месте пожар", – отметил Терехов.
Впоследствии он проинформировал об одном пострадавшем в результате попадания. У него осколочное ранение.
Напомним, что российский беспилотник днем 8 июля ударил по автозаправочной станции в Краматорске Донецкой области, возник пожар.
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