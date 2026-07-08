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08 июля 2026, 23:15

В Днепре бывшая военная за 20 тысяч долларов продавала "негодность"

08 июля 2026, 23:15
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Фото: прокуратура
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В Днепре будут судить бывшую военную. Выяснилось, что она организовала схему с фиктивными документами для уклонения от мобилизации

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в конце прошлого года бывшая военная предложила военнообязанному за 20 000 долларов США помочь избежать мобилизации. За эти деньги она пообещала организовать изготовление фиктивных документов о несуществующей болезни и повлиять на ТЦК.

Она была задержана после того, как она получила первую часть суммы. В ближайшее время она предстанет перед судом.

Напомним, что правоохранители в рамках восьмого этапа операции " Опекун " провели в Украине 65 обысков и сообщили о подозрении еще 82 лицам, причастным к схемам уклонения от мобилизации.

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