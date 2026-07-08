Цены на бензин падают: какие ценники на украинских АЗС
В Украине из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке регулярно меняются цены на АЗС. При этом правительство ввело меры по избежанию резкого подорожания
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 8 июля в Украине средние цены на АЗС таковы:
- бензин А-95 премиум – 78,70 гривны за литр (-0.02 гривны);
- бензин А-95 – 74,57 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-92 – 69,51 гривны за литр (-0.11 гривны);
- дизтопливо – 75,92 гривны за литр (без изменений);
- автогаз – 40,10 гривны за литр (-0.03 гривны).
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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