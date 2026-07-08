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08 июля 2026, 23:35

Цены на бензин падают: какие ценники на украинских АЗС

08 июля 2026, 23:35
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Фото из открытых источников
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В Украине из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке регулярно меняются цены на АЗС. При этом правительство ввело меры по избежанию резкого подорожания

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 8 июля в Украине средние цены на АЗС таковы:

  • бензин А-95 премиум – 78,70 гривны за литр (-0.02 гривны);
  • бензин А-95 – 74,57 гривны за литр (без изменений);
  • бензин А-92 – 69,51 гривны за литр (-0.11 гривны);
  • дизтопливо – 75,92 гривны за литр (без изменений);
  • автогаз – 40,10 гривны за литр (-0.03 гривны).

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.

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