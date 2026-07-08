Певец LAUD шокировал видом с его балкона после обстрела

Фото из открытых источников

Певец LAUD показал, какой вид открывается с балкона после обстрела столицы. На фото можно увидеть разрушительные последствия российского террора

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Певец опубликовал кадры, сделанные на своем балконе. Здесь можно увидеть изуродованные в результате обстрелов россиян дома. Артист подписал это с горькой иронией:

"Чил на балконе по-киевски".

Следует отметить, что в ночь на 2 июля квартира певца LAUD тоже пострадала. В его доме полностью вылетели окна. К счастью, ни он, ни кто-нибудь из его близких не пострадал.

Напомним, ранее в результате обстрела также пострадал дом, в котором с семьей живет семья актрисы Елены Кравец.