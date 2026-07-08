Певец LAUD шокировал видом с его балкона после обстрела
Певец LAUD показал, какой вид открывается с балкона после обстрела столицы. На фото можно увидеть разрушительные последствия российского террора
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Певец опубликовал кадры, сделанные на своем балконе. Здесь можно увидеть изуродованные в результате обстрелов россиян дома. Артист подписал это с горькой иронией:
"Чил на балконе по-киевски".
Следует отметить, что в ночь на 2 июля квартира певца LAUD тоже пострадала. В его доме полностью вылетели окна. К счастью, ни он, ни кто-нибудь из его близких не пострадал.
Напомним, ранее в результате обстрела также пострадал дом, в котором с семьей живет семья актрисы Елены Кравец.
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