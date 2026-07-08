Фото: Кировоградская областная прокуратура

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры разоблачили схему уклонения от мобилизации и сообщили о подозрении 32-летнему жителю Кропивницкого

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

По версии следствия, https://jysk.ua/ofis/aksesuari-dlya-ofisu/pidstavka-dlya-noutbuka-mejlby-rehulovana-chornyy?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6oi4BhD1ARIsAL6pox3z8zEkjcO7I6LsPisa-v1M4pS8C0dAu6bBqgOZS7pqWwRiKxcrzn0aAmGUEALw_wcBмужчина предлагал военнообязанным сразу несколько незаконных способов уклониться от призыва, зарабатывая на этом тысячи долларов.

Одним из них было фиктивное трудоустройство на государственное предприятие, которое якобы давало возможность получить отсрочку от мобилизации. За это подозреваемый требовал 5 тысяч долларов США, уверяя, что имеет необходимые связи и может повлиять на принятие нужного решения должностными лицами.

Еще одним способом, по данным следствия, была установка на телефон копии приложения "Резерв+". Внешне оно полностью повторяло официальный сервис, однако содержало ложные сведения о якобы имеющейся отсрочке. За установку такого приложения мужчина получил 5 тысяч гривен, а после его передачи должен был получить еще 500 долларов США.

Следствие установило, что именно это поддельное приложение военнообязанный продемонстрировал во время проверки документов представителям ТЦК и СП, создав видимость законных оснований для отсрочки от мобилизации.

После получения второй части оговоренных средств подозреваемого задержали сотрудники СБУ.

Ему инкриминируют препятствование законной деятельности Вооружённых Сил Украины в особый период и предложение оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в обмен на предоставление неправомерной выгоды.

Напомним, что прокуроры направили в суд обвинительное заключение в отношении бывшего члена добровольческого формирования территориальной общины. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды за оказание влияния на решения должностных лиц.