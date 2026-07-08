13:34  08 июля
В Одесской области нашли тело 10-летней девочки, которую унесло в море
14:14  08 июля
"Бил ногами и повредил протез": в Полтаве расследуют нападение на ветерана ВСУ
15:59  08 июля
Маленькая жизнь среди руин: в Вишневом спасатели спасли ежика
UA | RU
UA | RU
08 июля 2026, 22:24

Торговал "бронями" и фальшивым "Резервом+": в Кропивницком разоблачили дельца-ухилянта

08 июля 2026, 22:24
Читайте також українською мовою
Фото: Кировоградская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры разоблачили схему уклонения от мобилизации и сообщили о подозрении 32-летнему жителю Кропивницкого

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews.

По версии следствия, https://jysk.ua/ofis/aksesuari-dlya-ofisu/pidstavka-dlya-noutbuka-mejlby-rehulovana-chornyy?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6oi4BhD1ARIsAL6pox3z8zEkjcO7I6LsPisa-v1M4pS8C0dAu6bBqgOZS7pqWwRiKxcrzn0aAmGUEALw_wcBмужчина предлагал военнообязанным сразу несколько незаконных способов уклониться от призыва, зарабатывая на этом тысячи долларов.

Одним из них было фиктивное трудоустройство на государственное предприятие, которое якобы давало возможность получить отсрочку от мобилизации. За это подозреваемый требовал 5 тысяч долларов США, уверяя, что имеет необходимые связи и может повлиять на принятие нужного решения должностными лицами.

Еще одним способом, по данным следствия, была установка на телефон копии приложения "Резерв+". Внешне оно полностью повторяло официальный сервис, однако содержало ложные сведения о якобы имеющейся отсрочке. За установку такого приложения мужчина получил 5 тысяч гривен, а после его передачи должен был получить еще 500 долларов США.

Следствие установило, что именно это поддельное приложение военнообязанный продемонстрировал во время проверки документов представителям ТЦК и СП, создав видимость законных оснований для отсрочки от мобилизации.

После получения второй части оговоренных средств подозреваемого задержали сотрудники СБУ.

Ему инкриминируют препятствование законной деятельности Вооружённых Сил Украины в особый период и предложение оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в обмен на предоставление неправомерной выгоды.

Напомним, что прокуроры направили в суд обвинительное заключение в отношении бывшего члена добровольческого формирования территориальной общины. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды за оказание влияния на решения должностных лиц.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кропивницкий Резерв+
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
В Днепре бывшая военная за 20 тысяч долларов продавала "негодность"
08 июля 2026, 23:15
В Днепре мужчина устроил туры для уклонистов за тысячи евро
08 июля 2026, 22:55
Вражеский дрон ударил по АЗС в Харькове: есть пострадавший
08 июля 2026, 22:49
На Прикарпатье военные СОЧ в балаклавах ворвались в дом и избили женщину
08 июля 2026, 22:35
На Буковине в результате ДТП скончался 11-летний ребенок: будут судить отца
08 июля 2026, 22:15
Массированный террор Днепропетровщины: почти 30 атак, четверо раненых и повреждены предприятия
08 июля 2026, 21:58
Враг атаковал АЗС в Краматорске: вспыхнул пожар
08 июля 2026, 21:35
Спецоперация СБУ: как дрон Sea Baby вывел из строя российский нефтяной танкер
08 июля 2026, 20:59
Разоблачили агента РФ, пытавшегося получить топдолжность в энергокомпании
08 июля 2026, 20:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Павел Казарин
Севгиль Мусаева
Валерий Чалый
Все блоги »