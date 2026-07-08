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08 июля 2026, 01:35

Бросайте это и идите в зал: известная украинская блогерша призналась, почему у нее случился инсульт

08 июля 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Украинская блогерша Анита Соловей два года назад пережила ишемический инсульт. Теперь она откровенно рассказала, что это привело к серьезным последствиям

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Анита Соловей пережила инсульт, когда ей было всего 29 лет. По ее словам, причиной стало многолетнее курение. Она рассказала, что курила сигареты и кальяны и не подозревала, что это постепенно разрушает ее сосуды.

"Я была адептом этого. А сосуды в это время разрушались. Очень прошу всех читающих выбросить нафиг все. Я стала человеком с инвалидностью, а могло быть еще хуже. За здоровьем следила, чекапы проходила. Поэтому бросайте курить и идите в зал. Он снижает на 33% вероятность сосудистых болезней", - говорит Анита Соловей.

Напомним, что инсульт у блоггерши произошел в 2024 году прямо во время вебинара. Ей стало плохо, после чего вызвали медиков. В результате врачи диагностировали у 29-летней Аниты ишемический инсульт. Впоследствии из-за нарушения кровообращения у блоггера резко ухудшилось зрение, а впереди ее ждала длительная реабилитация.

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