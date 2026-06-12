Известный украинский актер объяснил, почему он не на фронте

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Украинский актер Валентин Томусяк высказался о мобилизации. По его словам, у него случались, когда военные ТЦК останавливали его для проверки

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

43-летний актер признался, что у него есть бронирование. При этом Валентин Томусяк рассказал, что он стал внимательнее относиться к проверке документов и регулярно проверяет, доступны ли они в соответствующем приложении на телефоне.

"Я забронирован. Но если раньше выходил и открывал "Резерв+" изредка, а сейчас перед выходом открываю приложение и смотрю, все ли подтянулось. Учитываю, как ребят сегодня забирают…", - говорит артист.

Он отметил, что во время гастролей его могут останавливать военные ТЦК для проверки. Однако в его случае все становилось вежливо.

Напомним, ранее украинский телеведущий и общественный деятель Александр Педан объяснил, почему не ушел воевать.