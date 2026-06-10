Украинская блогерша потратила на роды четверть миллиона

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Украинская блоггерша Алена Чаринцева стала мамой. При этом она рассказала откровенно о том, сколько ей стоили роды

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Украинская блоггерша Алена Чаринцева сознательно отказалась от классического роддома. Она решила рожать дома. Однако это стоило 4 тысяч евро (в гривнах примерно 200 тысяч). Отдельно пришлось оплачивать дополнительных медицинских специалистов, в частности, чтобы вызвать врача, пришлось доплатить еще 20 тысяч гривен.

"Если бы у нас было более развито все, не было бы таких средств. Потому что за границей это предоставляется государством. Если ты не в группе риска, ты можешь выбрать рожать дома. От государства тебе предоставляется акушерка", – говорит инфлюэнсер.

На родах, рассказала Алена Чаринцева, присутствовали две акушерки, неонатолог по реанимации и фотограф. Также рядом был мужчина.

Напомним, ранее звезда "Холостяка" Инна Белень родила ребенка. Она откровенно рассказала, какими были роды.