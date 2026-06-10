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10 июня 2026, 00:55

"Дважды поднимал руку": украинская ведущая призналась о токсичных отношениях

10 июня 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Ведущая Елена Филонова откровенно рассказала о токсичных отношениях. По ее словам, она столкнулась с изменами, психологическим давлением и даже физическим насилием.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Елены Филоновой, один из ее романов оставил после себя тяжелые воспоминания. Она признается, что там были и предательства, и психологическое давление, и физическое насилие.

"У меня были болезненные отношения и я бы не смогла прожить рядом всю жизнь. Потому что знаю, что тот человек изменял, уже дважды поднимал руку и создавал абьюзивные отношения. Газлайтинг был. Человек полностью профессионально манипулировал женщинами. Это были травмированные отношения", - говорит ведущая.

Теперь она отметила, что ей очень трудно найти человека, который будет с ним откровенным. По словам ведущей, она не хочет мужчины, который потом будет кичиться отношениями с ней.

Напомним, ранее известная украинская певица рассказала, как ее пытались купить. Сумму предлагали немалую: 2 миллиона долларов.

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