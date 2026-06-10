Співачка Олена Тополя зізналась, скільки грошей отримала від держави на ремонт пошкодженої квартири після прильоту

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У червні 2025 року квартира, де Олена Тополя та її колишній чоловік Тарас Тополя жили з дітьми, була пошкоджена після обстрілу. Тепер артистка розповіла, чи отримала вона допомогу від держави

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Олени Тополі, на відновлення квартири після обстрілу витратила близько 2 мільйонів гривень. При цьому від держави допомога склала 209 тисяч гривень.

"Нам виплатили 209 тисяч гривень… А близько 2 мільйонів гривень пішло на ремонт. Вони дають гроші, якщо пошкоджені стіни, якісь фундаментальні речі, рами дверні, віконні. Ось це відшкодували. Ми в свою чергу вже поставили броньовані вікна, броньовані двері", - розповіла співачка.

Вона також зізналась, що після того випадку в неї змінилось ставлення до повітряних тривог. Тепер під час повітряної тривоги вона разом із дітьми обов'язково ховається в коридорі, а якщо є загроза ракетної атаки - вони обов'язково спускаються у паркінг.

Нагадаємо, що ніч на 23 червня під час обстрілу столиці одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Шевченківському районі. Поруч жили Тарас та Олена Тополя (коли ще були у шлюбі) з дітьми. Всередині, за словами артиста, все було розтрощене. На щастя, ніхто не постраждав з родини.

При цьому Олена Тополя розповідала, що все одно продовжувала жити у своїй квартирі. За її словами, там було все необхідне: ліжко, вода та газ.