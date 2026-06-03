Дом известного ведущего накрыла волна обломков после обстрела

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В ночь на 2 июня россияне нанесли массированный удар. Украинский ведущий расхватил, какой для него была эта ночь

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Продюсер, радиоведущий и медиаменеджер Евгений Фешак рассказал, что после сложной ночи его дом накрыл обломками. К счастью, он не пострадал.

"К счастью, это были обломки не направленного действия. Они были уже просто в свободном падении. Сегодня вечером после работы пойду собирать по крыше. Но в стране очень много пострадавших, очень много разрушений. Здесь в этой ситуации самое главное - не отчаиваться", - рассказал Евгений Фешак.

Напомним, что в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июня в Киеве повреждено 11 учебных заведений в Подольском, Святошинском и Соломенском районах.

Ранее в Киеве выросло количество жертв российского удара. Уже известно о шести погибших и 79 пострадавших, среди которых трое детей.

В ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Было известно о 4 погибших и 58 пострадавших.

Как известно, РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.