Будинок відомого ведучого накрила хвиля уламків після обстрілу

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У ніч на 2 червня росіяни завдали масований удар. Український ведучий розхповів, якою для нього була ця ніч

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Продюсер, радіоведучий та медіаменеджер Євген Фешак розповів, що після складної ночі його будинок накрило уламками. На щастя, він не постраждав.

"На щастя, це були уламки не направленої дії. Вони були вже просто у вільному падінні. Сьогодні ввечері після роботи піду збирати по даху. Але в країні дуже багато постраждалих, дуже багато руйнувань. Тут у цій ситуації найголовніше — не зневірюватися", - розповів Євген Фешак.

Нагадаємо, що унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 червня у Києві пошкоджено 11 закладів освіти у Подільському, Святошинському та Солом’янському районах.

Раніше у Києві зросла кількість жертв російського удару. Вже відомо про шістьох загиблих та 79 постраждалих, серед яких троє дітей.

У ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Було відомо про 4 загиблих та 58 постраждалих.

Як відомо, РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.