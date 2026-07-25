Заработок на дальнобойных дронах вместо защиты прифронтовых городов

Президент сказал, что в следующем году у нас будут дальнобойные дроны на 4000 и даже 10000 км. Так что война не закончится, доходы Штиллермана возрастут, а КАБы так и будут сносить Сумы, Харьков, Запорожье, другие прифронтовые города

Президент сказал, что в следующем году у нас будут дальнобойные дроны на 4000 и даже 10000 км. Так что война не закончится, доходы Штиллермана возрастут, а КАБы так и будут сносить Сумы, Харьков, Запорожье, другие прифронтовые города

Фото: kartonky.propellercrew.com

Раскрою тайну: сделать дрон на 10000 км не очень сложно. Говорю это как авиационный инженер, профессионал, практик, и человек, с 2014 года занимающийся исключительно дронами. А вот прекратить атаки КАБов – сложно. Противодействовать террору фпв-дронов и дронов средней дальности в прифронтовой полосе, которая уже стала в ширину 100 км – сложно. Остановить уничтожение наших АЗС сложно. Поэтому в этих направлениях и не работает "Файерпоинт", потому что здесь нет легких денег. Потому и снимают министра обороны, который "неправильно" распределяет деньги. Поэтому об этом и не говорит президент, потому что нет никакого позитива в постоянных кабовых атаках и сожженных заправках. Картонные майданы – это не только за Федорова. Это вообще не за Федорова. Это не за фамилию, не за политиков. Это против лжи. Против коррупции. За реальную защиту. За технологические преимущества. За профессионализм против популизма. За патриотизм против мародерства. За реальные изменения, которые нужны, чтобы не проиграть войну и самим не превратиться в орков.

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