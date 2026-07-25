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25 июля 2026, 18:34

На Закарпатье пятые сутки продолжается ликвидация пожара на свалке

25 июля 2026, 18:34
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Фото: ГСЧС
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В городе Берегово на Закарпатье продолжается ликвидация пожара на полигоне твердых бытовых отходов. По состоянию на 25 июля открытого горения нет, однако продолжается глубинное тление мусора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели вместе с коммунальными службами сосредоточили основные усилия на засыпании верхнего слоя отходов грунтом и его последующей рекультивации. С начала проведения работ на свалку уже завезли около 4500 кубических метров грунта.

К ликвидации последствий пожара привлечены 54 человека и 19 единиц техники, в том числе 43 спасателя и 8 единиц спецтехники ГСЧС.

Земляные работы обеспечивают работники местных органов власти, подрядные организации и предприятия, предоставившие самосвалы, экскаватор, грейдер и фронтальный погрузчик.

Напомним, сообщение о возгорании на полигоне поступило спасателям вечером 21 июля. Около 11:00 на следующий день, 22 июля, огонь удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что 13 июля на Киевщине во время пожара в доме погибли два человека. Вероятная причина возгорания – попадание молнии.

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