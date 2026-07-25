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25 июля 2026, 14:39

На Николаевщине алабай набросился на 7-летнего мальчика и покусал ему лицо

25 июля 2026, 14:39
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Фото: полиция
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В Вознесенске в отношении владельца собаки полицейские составили админпротокол. Мужчине грозит штраф с конфискацией собаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вечером 23 июля алабай (среднеазиатская овчарка) выбежал из частного двора и набросился на 7-летнего мальчика, который шел по улице вместе с 14-летним братом. Ребенок получил рваные раны и сейчас находится в больнице. По словам медиков, угрозы для жизни нет.

Полицейские составили на 37-летнего владельца животного админпротокол по ч. 3 ст. 154 КУоАП (нарушение правил содержания собак, повлекшее вред здоровью). Дело передадут в суд.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему жителю Одессы, который жестоко убил своего кота. После того, как животное умерло, мужчина выбросил его в мусорный бак.

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