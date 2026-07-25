Фото: ОГП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Девушка имеет умственную отсталость, поэтому из-за состояния здоровья не могла сопротивляться или полностью понимать, что происходит.

Преступления совершались в 2025 году. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пользовался неоднократно беспомощностью дочери и насиловал ее, когда жены и четырех других детей не было дома.

В результате девушка забеременела и в марте 2026 года родила недоношенного ребенка. Девушку вместе с младенцем госпитализировали в родильное отделение, однако через месяц ребенок умер от осложнений.

Об изнасиловании стало известно от врачей экстренной медпомощи, приехавших на вызов.

Также выяснилось, что дети жили в ужасных условиях. Четырех младших братьев и сестер девушки изъяли из семьи и передали в патронатную семью.

Мужчину взяли под стражу. В суде он полностью признал вину.

Злоумышленника признали виновным в покушении на изнасилование и повторном изнасиловании несовершеннолетней дочери (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152; ч. 3 ст. 152 УК Украины). Суд назначил ему максимальный срок – 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 19-летнего парня, который изнасиловал 13-летнюю падчерицу своего дяди. Ребенок долгое время молчал из-за угроз злоумышленника, но в конце концов рассказал правду.