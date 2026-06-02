02 июня 2026, 15:20

Удар по Киеву: количество погибших возросло, спасатели продолжают разбирать завалы

Фото: ГСЧС
В Киеве выросло количество жертв российского удара. По состоянию на 2 июня известно о шести погибших и 79 пострадавших, среди которых трое детей

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Психологическую помощь после атаки получили 82 человека.

Аварийно-спасательные работы продолжаются на двух локациях — в Подольском и Голосеевском районах столицы.

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать возможных пострадавших.

К ликвидации последствий российской атаки привлечены около 200 спасателей и около 50 единиц пожарно-спасательной техники.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Напомним, в ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Было известно о 4 погибших и 58 пострадавших.

Как известно, РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.

01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
