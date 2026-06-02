Удар по Киеву: количество погибших возросло, спасатели продолжают разбирать завалы

В Киеве выросло количество жертв российского удара. По состоянию на 2 июня известно о шести погибших и 79 пострадавших, среди которых трое детей

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Психологическую помощь после атаки получили 82 человека.

Аварийно-спасательные работы продолжаются на двух локациях — в Подольском и Голосеевском районах столицы.

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать возможных пострадавших.

К ликвидации последствий российской атаки привлечены около 200 спасателей и около 50 единиц пожарно-спасательной техники.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Напомним, в ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Было известно о 4 погибших и 58 пострадавших.

Как известно, РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.