Фото: полиция

В субботу, 25 июля, около 13:00 возле ресторана в Днепровском районе столицы обнаружили боеприпасы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На перилах лестницы, ведущей в один из ресторанов, обнаружили куртку, внутри которой лежали два корпуса гранат и запал.

На месте работали следователи и взрывотехники. Правоохранители изъяли боеприпасы.

Полиция выясняет происхождение гранат и ищет человека, оставившего куртку.

Напомним, на днях в Киеве на Оболони пьяный мужчина устроил стрельбу в супермаркете. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.