Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Лужанка" пограничники задержали жителя Черкасской области, который пытался выехать в Венгрию по фальшивым документам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В качестве основания для выезда за границу 43-летний мужчина предоставил удостоверение об инвалидности, однако пограничники во время проверки разоблачили подлог. Получив отказ в выезде, он решил подкупить инспектора и предложил 500 евро взятки. Пограничник от денег отказался.

Как оказалось, мужчина приобрел фальшивое удостоверение.

О попытке подкупа и использовании поддельных документов пограничники сообщили полицию. Действия мужчины квалифицируют по ч. 4 ст. 358 и ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Винницкой области двое братьев из Харькова пытались бежать за границу через Днестр на акваскутерах. Реализовать замысел мужчинам не удалось.