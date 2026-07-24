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24 июля 2026, 08:33

Отставка Федорова: борьба за деньги и распределение оборонных контрактов

24 июля 2026, 08:33
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После увольнения Сырского всем стало понятно – а я сразу об этом говорил – что Зеленский избавился от Федорова из-за денег
После увольнения Сырского всем стало понятно – а я сразу об этом говорил – что Зеленский избавился от Федорова из-за денег
Фото: из открытых источников
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Они вдвоем – и президент, и министр – разыграли карту о конфликте, который действительно имел место, чтобы не говорить обществу правду о фантастических доходах оборонных компаний. Никто никогда в Украине столько не зарабатывал, никогда не было столь огромной коррупции.

Федоров, безусловно, об этом все знал – об этом все знают, кто хотя бы причастен к производству оружия. Возможно, Федоров хотел сделать распределение денег хотя бы чуть-чуть справедливым, чтобы всем хватило, потому что монополия ведет к стагнации и поражению.

Не думаю, что Федоров камикадзе, рыцарь, которому хотел убить дракона. Он опытный политик и хорошо разбирается в аппаратных интригах. Однако даже небольшой толчок, только намек на перераспределение денег привел к отставке правительства с целью избавиться от опасного министра. И возникает вопрос – кто же тогда руководит государством?.. Условный Миндич, условный Штиллерман, условный Умеров, или безусловный президент?

Возвращение Федорова возможно. Зависит от твердости позиции самого министра, настойчивости общества и от кулуарных договоренностей крупных картелей оружейников, точнее – от личных договоренностей 5-6 новых олигархов на рынке оружия (простите за параллели с "эффективными менеджерами"). Фактически, именно эти люди сегодня формируют стратегию войны и мира, они назначают и снимают министра.

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Украина политика министры Зеленский Владимир Михаил Федоров Сырский Александр оборонный бюджет
 
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