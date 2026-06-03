"Как же это больно": украинская блогерша показала разрушенную квартиру после обстрела Киева

Фото из открытых источников

В Киеве в ночь на 2 июня была массирована атака. Украинская блогерша показала, как после обстрела выглядит ее квартира

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

В результате массированного обстрела столицы во многих жилых районах есть разрушения. Украинская блогерша Юлиана Гнатишин показала последствия попадания. На фото можно увидеть, как выглядит после атаки ее жилище: выбитые окна, обломки и вид из окна на разрушенное здание напротив пылающего.

"Господи, как же больно. Я вообще не могу прийти в себя и понять, что произошло, и насколько это было близко", - написала блоггерша.

Напомним, что в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июня в Киеве повреждено 11 учебных заведений в Подольском, Святошинском и Соломенском районах.

Ранее в Киеве выросло количество жертв российского удара. Уже известно о шести погибших и 79 пострадавших, среди которых трое детей.

В ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Было известно о 4 погибших и 58 пострадавших.

Как известно, РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.