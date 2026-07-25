В Киевской области внедорожник сбил двух женщин на переходе
ДТП произошло 25 июля в Белой Церкви
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На улице Водопойной 32-летний водитель внедорожника BYD сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщин 35 и 37 лет с травмами госпитализировали в больницу.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство.
Напомним, вечером 22 июля на трассе в Кировоградской области легковушка загорелась после столкновения с другим авто. Погибла женщина, травмированный мужчина и двухлетний ребенок.
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