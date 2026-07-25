Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Водопойной 32-летний водитель внедорожника BYD сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщин 35 и 37 лет с травмами госпитализировали в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 22 июля на трассе в Кировоградской области легковушка загорелась после столкновения с другим авто. Погибла женщина, травмированный мужчина и двухлетний ребенок.