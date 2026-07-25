Удар по выставке оружия в Киевской области: детали атаки и почему отрасль не сможет отказаться от оборонных форумов
В описании могут быть неточности, ведь люди пережили травматический опыт и могли не идеально запомнить детали. Поправляйте, если где-то ошибки.
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Взрыва слышали три. Первые две ракеты упали почти одновременно с разницей где-то в сто метров, а третья прилетела через 5 минут. В Воздушных силах говорят, что прилетело 2 ракеты, а еще одну сбили. Участники указывают на воздушный подрыв, то есть россияне хотели убить как можно больше людей. Пока предварительно известно о 10 погибших и 100 раненых, но я почти уверен, что цифры будут меняться.
Один из участников говорит, что сирены якобы не звучало. Хотя Воздушные силы якобы давали официальную тревогу за несколько минут до прилетов. В любом случае, если не все услышали тревогу, значит с системой оповещения были проблемы.
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Подземных укрытий не было, но было какое-то бетонное сооружение в качестве укрытия. После прилетов всех начали призывать туда, но люди в панике побежали в лес.
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Дежурных скорых не было, поэтому медиков пришлось вызывать. Много жизней спасли военные и просто ответственные граждане, которые взяли с собой по несколько турникетов. Один из производителей начал эвакуацию раненых на НРК ближе к дороге.
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Локация была очень неудобной для подъезда, потому что везде лес. Из-за этого, когда вызвали скорую и пожарных, между спецмашинами образовалась пробка, и это затормозило оказание помощи. Жизней можно было спасти больше.
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Связь была очень плохой, из-за чего было сложно вызвать помощь или банально связаться участникам друг с другом.
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Никаких публичных анонсов мероприятия не было – по крайней мере, мы не смогли найти их следов. В то же время его активно пушили по профильным сообществам.
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ИИ-картинка в сети – реальная, она из презентации выставки, которую распространяли для потенциальных участников. Первоисточником было "Зеркало недели", а им, в свою очередь, предоставил один из оружейников. В презентации действительно НЕ БЫЛА указана локация или даже город проведения. В то же время там было достаточно много информации о формате и масштабе события, что могло привлечь внимание врага, который мог достать эту презентацию из профильных групп.
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Организатор – ассоциация "Армада". Это не ноунейм, в нее входят некоторые крупные дроновые компании. Она также является частью крупного объединения "Украинский совет оружейников". Последняя участие в организации мероприятия отрицает, так что ответственность за него несет сама ассоциация. Предоставить комментарии "Армада" отказалась, публичных заявлений с момента трагедии не делала. (UPD: сейчас из новостей стало известно, что организатор тоже лежит в больнице. Заявление тоже уже есть — сотрудничают со следствием и сочувствуют пострадавшим).
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Никакого Brave1 там не было, как бы ни писали всякие черворотые танцоры на костях по типу "Джокера". В кластере говорят, что узнали об этой выставке в ночь перед ее началом и никак к ней не причастны.
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Оружейные выставки и форумы проводят в Украине каждую неделю, это вовсе не какой-то "вопиющий случай". Обычно на них действительно достойные условия безопасности. И обычно они реально нужны для общения между военными, инженерами, чиновниками и прессой.
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В то же время в Украине нет стандартов безопасности, которые регламентировали бы проведение подобных мероприятий. Из-за этого выставки может проводить кто попало "на удачу", а государственные службы не успевают обеспечить безопасность. В тексте наш журналист описывает проблемную "безопасность" на одном из ивентов.
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Назидательные вечерние слова Зеленского "никакие выставки оружия во время войны проводить нельзя, об этом уже тысячу раз предупреждали" звучат немного странно, ведь сам Президент тоже бывал на украинских оружейных форумах, а организация некоторых из них согласуется на высшем уровне.
Что можно сказать?
Сейчас вы будете слышать много голосов людей, которые не причастны к отрасли, не понимают, что такое оружейная выставка и сколько их вообще проводится каждую неделю. Они будут кричать, что все форумы оружейников нужно запретить, а виновных расстрелять.
На самом же деле эти выставки и форумы нужны для производства оружия так же, как военным нужна работа на полигоне. Некоторые оружейные выставки – это БУКВАЛЬНО работа на полигоне. И каждый, кто идет работать на нее, действительно немного рискует: чиновник, оружейник, военный, журналист. Если мероприятие плохо организовано – то сильно рискует.
Дело в том, что в Украине действует именно рынок вооружений, а не жесткая производственная государственная вертикаль, как в России. Такое устройство украинского оборонного комплекса предполагает необходимость горизонтальных связей: общение производителей между собой для поиска партнеров, обмен опытом между военными и инженерами, открытый диалог представителей государства с рынком, чтобы "сверять часы".
И даже пресса на этих мероприятиях очень нужна, ведь компаниям нужно о себе заявлять (журналисты, особенно профильные, ведут себя крайне дисциплинированно и соблюдают все правила освещения).
Да и в целом специфика оборонного бизнеса во всем мире требует высокого уровня доверия и личных контактов. Именно поэтому украинские компании, например, ездят на международные выставки и тратят миллионы долларов за место под стенд. Потому что одно дело показать видео своего изделия, другое – продемонстрировать его вживую, показать знающим людям все системы, конструкцию и сделать тест-драйв. Без этого общения оружейники не смогли бы добиться таких успехов в производстве.
Но давайте думать об усилении протоколов безопасности и постепенно смещаться под землю и подальше от баллистических ракет.
Полный текст с свидетельством очевидцев и деталями об украинских вооруженных выставках – по ссылке.
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