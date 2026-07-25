Разобрались, опросили свидетелей и оружейников. Рассказываем по горячим следам детали вчерашней трагедии, описываем, в чем системная проблема наших оружейных выставок и форумов, но в то же время индустрия не сможет от них отказаться

Разобрались, опросили свидетелей и оружейников. Рассказываем по горячим следам детали вчерашней трагедии, описываем, в чем системная проблема наших оружейных выставок и форумов, но в то же время индустрия не сможет от них отказаться

Фото: ГСЧС

В описании могут быть неточности, ведь люди пережили травматический опыт и могли не идеально запомнить детали. Поправляйте, если где-то ошибки.

Взрыва слышали три. Первые две ракеты упали почти одновременно с разницей где-то в сто метров, а третья прилетела через 5 минут. В Воздушных силах говорят, что прилетело 2 ракеты, а еще одну сбили. Участники указывают на воздушный подрыв, то есть россияне хотели убить как можно больше людей. Пока предварительно известно о 10 погибших и 100 раненых, но я почти уверен, что цифры будут меняться. Один из участников говорит, что сирены якобы не звучало. Хотя Воздушные силы якобы давали официальную тревогу за несколько минут до прилетов. В любом случае, если не все услышали тревогу, значит с системой оповещения были проблемы. Подземных укрытий не было, но было какое-то бетонное сооружение в качестве укрытия. После прилетов всех начали призывать туда, но люди в панике побежали в лес. Дежурных скорых не было, поэтому медиков пришлось вызывать. Много жизней спасли военные и просто ответственные граждане, которые взяли с собой по несколько турникетов. Один из производителей начал эвакуацию раненых на НРК ближе к дороге. Локация была очень неудобной для подъезда, потому что везде лес. Из-за этого, когда вызвали скорую и пожарных, между спецмашинами образовалась пробка, и это затормозило оказание помощи. Жизней можно было спасти больше. Связь была очень плохой, из-за чего было сложно вызвать помощь или банально связаться участникам друг с другом. Никаких публичных анонсов мероприятия не было – по крайней мере, мы не смогли найти их следов. В то же время его активно пушили по профильным сообществам. ИИ-картинка в сети – реальная, она из презентации выставки, которую распространяли для потенциальных участников. Первоисточником было "Зеркало недели", а им, в свою очередь, предоставил один из оружейников. В презентации действительно НЕ БЫЛА указана локация или даже город проведения. В то же время там было достаточно много информации о формате и масштабе события, что могло привлечь внимание врага, который мог достать эту презентацию из профильных групп. Организатор – ассоциация "Армада". Это не ноунейм, в нее входят некоторые крупные дроновые компании. Она также является частью крупного объединения "Украинский совет оружейников". Последняя участие в организации мероприятия отрицает, так что ответственность за него несет сама ассоциация. Предоставить комментарии "Армада" отказалась, публичных заявлений с момента трагедии не делала. (UPD: сейчас из новостей стало известно, что организатор тоже лежит в больнице. Заявление тоже уже есть — сотрудничают со следствием и сочувствуют пострадавшим). Никакого Brave1 там не было, как бы ни писали всякие черворотые танцоры на костях по типу "Джокера". В кластере говорят, что узнали об этой выставке в ночь перед ее началом и никак к ней не причастны. Оружейные выставки и форумы проводят в Украине каждую неделю, это вовсе не какой-то "вопиющий случай". Обычно на них действительно достойные условия безопасности. И обычно они реально нужны для общения между военными, инженерами, чиновниками и прессой. В то же время в Украине нет стандартов безопасности, которые регламентировали бы проведение подобных мероприятий. Из-за этого выставки может проводить кто попало "на удачу", а государственные службы не успевают обеспечить безопасность. В тексте наш журналист описывает проблемную "безопасность" на одном из ивентов. Назидательные вечерние слова Зеленского "никакие выставки оружия во время войны проводить нельзя, об этом уже тысячу раз предупреждали" звучат немного странно, ведь сам Президент тоже бывал на украинских оружейных форумах, а организация некоторых из них согласуется на высшем уровне.

Что можно сказать?

Сейчас вы будете слышать много голосов людей, которые не причастны к отрасли, не понимают, что такое оружейная выставка и сколько их вообще проводится каждую неделю. Они будут кричать, что все форумы оружейников нужно запретить, а виновных расстрелять.

На самом же деле эти выставки и форумы нужны для производства оружия так же, как военным нужна работа на полигоне. Некоторые оружейные выставки – это БУКВАЛЬНО работа на полигоне. И каждый, кто идет работать на нее, действительно немного рискует: чиновник, оружейник, военный, журналист. Если мероприятие плохо организовано – то сильно рискует.

Дело в том, что в Украине действует именно рынок вооружений, а не жесткая производственная государственная вертикаль, как в России. Такое устройство украинского оборонного комплекса предполагает необходимость горизонтальных связей: общение производителей между собой для поиска партнеров, обмен опытом между военными и инженерами, открытый диалог представителей государства с рынком, чтобы "сверять часы".

И даже пресса на этих мероприятиях очень нужна, ведь компаниям нужно о себе заявлять (журналисты, особенно профильные, ведут себя крайне дисциплинированно и соблюдают все правила освещения).

Да и в целом специфика оборонного бизнеса во всем мире требует высокого уровня доверия и личных контактов. Именно поэтому украинские компании, например, ездят на международные выставки и тратят миллионы долларов за место под стенд. Потому что одно дело показать видео своего изделия, другое – продемонстрировать его вживую, показать знающим людям все системы, конструкцию и сделать тест-драйв. Без этого общения оружейники не смогли бы добиться таких успехов в производстве.

Но давайте думать об усилении протоколов безопасности и постепенно смещаться под землю и подальше от баллистических ракет.

Полный текст с свидетельством очевидцев и деталями об украинских вооруженных выставках – по ссылке.

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