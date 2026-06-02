02 июня 2026, 16:19

Ночная атака на Киев: повреждено 11 учебных заведений и 5 больниц

В результате массированной российской атаки в ночь на 2 июня в Киеве повреждено 11 учебных заведений в Подольском, Святошинском и Соломенском районах

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews .

Среди поврежденных объектов пять детских садов, четыре школы, одно учреждение профессионально-технического образования и один колледж.

В большинстве заведений выбиты окна и повреждены остекления.

В настоящее время городские власти совместно с районными администрациями и профильными службами работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением поврежденных зданий.

Кроме того, из-за ночной атаки пострадали пять медицинских учреждений в Голосеевском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.

Информация о масштабах повреждений уточняется. Восстановительные работы продолжаются.

Напомним, что в Киеве выросло количество жертв российского удара. Уже известно о шести погибших и 79 пострадавших, среди которых трое детей.

В ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Было известно о 4 погибших и 58 пострадавших.

Как известно, РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.

