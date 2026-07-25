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В ночь на 25 июля дальнобойные дроны СБУ поразили ряд военных и логистических целей врага в Ростове-на-Дону и в акватории Каспийского моря

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В Ростове-на-Дону дроны поразили радиолокационную станцию 92Н6Е Grave Stone и ее антенную башню – являются составляющими зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Также уничтожили комплекс "Тор-М2", систему РЭБ "Поле-21", а также два состава с FPV-дронами.

В Каспийском море под удар попали нефтедобывающая платформа месторождения "Филановского", ракетный катер проекта 12418 "Молния" и два грузовых суда, которые находятся под международными санкциями и использовались РФ для перевозки военных грузов из Ирана.

В спецслужбе подчеркнули, что эти операции являются ответом на российские удары по украинским портам и попытки блокировать гражданское судоходство.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове, производящем компоненты для авиационной и ракетной техники.