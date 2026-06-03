Жена Дмитрия Монатика показала, как "гуляла" с сыном в укрытии

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Жена певца Дмитрия Монатика показала прогулку с маленьким сыном. Из-за атаки россиян Ирине с ребенком пришлось прятаться в укрытии.

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Ирина рассказала, что ночь действительно была тяжелой, однако это не отменило ее планы по прогулке с годовалым сыном. Однако из-за российских окупантов планы пришлось изменить. Из-за воздушной тревоги жена певца с ребенком спустилась в укрытие.

"Из-за реалии нашего сегодняшнего дня уже прогулка в укрытии", - говорит Ирина.

Напомним, что в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июня в Киеве повреждено 11 учебных заведений в Подольском, Святошинском и Соломенском районах.

Ранее в Киеве выросло количество жертв российского удара. Уже известно о шести погибших и 79 пострадавших, среди которых трое детей.

В ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Было известно о 4 погибших и 58 пострадавших.

Как известно, РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.