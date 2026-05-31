Заработали почти полмиллиона: Потап и Настя впервые после развода выступили вместе
В сети уже появляются видео с первого за десять лет совместного выступления Потапа и Насти Каменских. Недавно пара развелась
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
В сети появляются видео с выступления Потапа и Насти Каменских в Нью-Йорке. На кадрах можно увидеть, что они исполняют там свой старый хит на русском языке. Также люди обращают внимание на то, что по возвращении дуэта страницы в своих соцсетях они ведут по-русски.
В соцсетях говорят, что за это выступление на закрытой вечеринке Потап и Настя Каменских получили почти 500 тысяч долларов. Однако некоторые пользователи сомневаются в такой большой цифре.
Напомним, дуэт "Потап и Настя" был поставлен на паузу в 2017 году. В 2019 году артисты официально женились и подтвердили отношения. При этом недавно они заявили о разводе после 7 лет брака, а Потап даже публично обращался к бывшей возлюбленной.
При этом после развода они объявили о возобновлении дуэта.