"Много денег": актриса Анна Саливанчук рассказала, что нужно для красоты в 40 лет

Недавно Екатерина Осадчая высказала мнение о том, что для ухоженности достаточно хорошо питаться и заниматься спортом. Однако актриса у Анны Саливанчук, как оказалось, имеет другую позицию

По словам актрисы, здоровый рацион питания сегодня является роскошью. Для того чтобы есть регулярно и фрукты, и овощи, а не только "сидеть на гречке" нужны деньги.

Кроме того, визиты к мастерам маникюра, педикюра, парикмахеров – все это стоит денег. Анна Саливанчук подчеркнула, что "юность прощает отсутствие бюджета", но после определенного возраста правила игры уже совсем другие.

"Когда говорят, что нет, можно просто заниматься спортом на улице... Да, спортом на улице можно заниматься. А чтобы одеться, накраситься и хорошо выглядеть в 40, нужно много денег", - говорит актриса.

Напомним, недавно Анна Саливанчук публично раскритиковала бывшего мужа. Она намекнула, что он не общается с сыновьями и не помогает им финансово.