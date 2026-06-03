Дружина Дмитра Монатіка показала, як "гуляла" з сином в укритті

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Дружина співака Дмитра Монатіка показала прогулянку із маленьким сином. Через атаку росіян Ірині з дитиною довелось ховатись в укритті

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Ірина розповіла, що ніч дійсно була важкою, проте це не скасувало її планів щодо прогулянки з однорічним сином. Проте через російських окупантів плани довелось змінити. Через повітряну тривогу дружина співака з дитиною спустилась в укриття.

"Через реалії нашого сьогодення вже прогулянка в укритті", - каже Ірина.

Нагадаємо, що унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 червня у Києві пошкоджено 11 закладів освіти у Подільському, Святошинському та Солом’янському районах.

Раніше у Києві зросла кількість жертв російського удару. Вже відомо про шістьох загиблих та 79 постраждалих, серед яких троє дітей.

У ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Було відомо про 4 загиблих та 58 постраждалих.

Як відомо, РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.