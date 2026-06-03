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03 червня 2026, 00:35

"Як же це боляче": українська блогерка показала зруйновану квартиру після обстрілу Києва

03 червня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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У Києві в ніч на 2 червня була масована атака. Українська блогерка показала, як після обстрілу виглядає її квартира

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Внаслідок масованого обстрілу столиці в багатьох житлових районах є руйнування. Українська блогерка Юліана Гнатишин показала наслідки влучання. На фото можна побачити, як виглядає після атаки її житло: вибиті вікна, уламки та вид з вікна на зруйновану будівлю навпроти, яка палає.

"Господи, як же боляче. Я взагалі не можу прийти до тями і зрозуміти, що сталося, і наскільки це було близько", - написала блогерка.

Нагадаємо, що унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 червня у Києві пошкоджено 11 закладів освіти у Подільському, Святошинському та Солом’янському районах.

Раніше у Києві зросла кількість жертв російського удару. Вже відомо про шістьох загиблих та 79 постраждалих, серед яких троє дітей.

У ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Було відомо про 4 загиблих та 58 постраждалих.

Як відомо, РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.

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