Известная актриса показала обломок российского снаряда на ее балконе

В ночь на 24 мая Украина пережила массированную атаку. Украинская актриса показала обломок российского снаряда, который был на балконе ее квартиры

Об этом сообщает "Люкс.ФМ".

Даша Трегубова показала фотографию, где она держит в руках черный острый кусок смертоносного металла. Можно также заметить, что ее окно разбито. Актриса объяснила, что это обломок российского снаряда, который находился на балконе ее квартиры.

Напомним, ранее Дарья Трегубова рассказала, что в ее квартире в Лукьяновском районе столицы в результате атаки россиян разбило окна и вынесло двери. На кадрах она показала, как после обстрела выглядело ее жилище.