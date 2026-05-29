Известная актриса показала обломок российского снаряда на ее балконе
В ночь на 24 мая Украина пережила массированную атаку. Украинская актриса показала обломок российского снаряда, который был на балконе ее квартиры
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Даша Трегубова показала фотографию, где она держит в руках черный острый кусок смертоносного металла. Можно также заметить, что ее окно разбито. Актриса объяснила, что это обломок российского снаряда, который находился на балконе ее квартиры.
Напомним, ранее Дарья Трегубова рассказала, что в ее квартире в Лукьяновском районе столицы в результате атаки россиян разбило окна и вынесло двери. На кадрах она показала, как после обстрела выглядело ее жилище.
Ведущая Маша Ефросинина призналась, почему не работает на телевиденииВсе новости »
27 мая 2026, 01:35Певица Оля Полякова призналась, почему она хотела работать в РФ
27 мая 2026, 00:55Актриса Елена Кравец пережила два выкидыша
27 мая 2026, 00:35
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Певица Надя Дорофеева призналась о плохом состоянии здоровья
29 мая 2026, 00:55В Хмельницкой области через фейковую фирму украл миллионы у китайцев
28 мая 2026, 23:55Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько денег тратит на ребенка
28 мая 2026, 23:30На Днепропетровщине пьяные подростки уничтожили детскую площадку
28 мая 2026, 23:15На Запорожской АЭС зафиксирован самый продолжительный сбой связи
28 мая 2026, 22:54Пограничники показали, как "разносят" российские танки дронами
28 мая 2026, 22:45Напал на пенсионерку и бросился с ножом на полицию: В Чугуеве задержали разбойника
28 мая 2026, 22:25Прокуратура оспаривает незаконное изменение назначения земли в парке "Победа"
28 мая 2026, 21:58Вражеский удар по Марганцу: 10 раненых, среди них шестеро детей
28 мая 2026, 21:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все блоги »