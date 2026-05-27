Певица Оля Полякова призналась, почему она хотела работать в РФ

Украинская певица Оля Полякова честно рассказала о периоде, когда она хотела строить карьеру в РФ. Это было еще до 2014 года

По словам Оли Поляковой, до 2014 почти все украинские артисты хотели работать в РФ, чтобы стать популярными и зарабатывать больше денег. В Украине это сделать было тяжело, потому что, говорит певица, здесь продвигали российские звезды.

"До войны, к 14-му году все наши артисты знали, что есть только один путь (к успеху - ред.) - стать звездой в Московии и приехать зарабатывать бабло. Я знаю, как на ТВ приглашали только российских звезд. Им платили гонорары, им заказывали еду из ресторанов, им платили за участие в наших проектах. Что было с нами? Мы были бесплатно, и могли еще нам рассказывать: "Скажите спасибо, что мы вообще вас снимаем", – говорит Оля Полякова.

Она одна только однажды была в Москве, в начале 2015 года. Эта певица называет ужасным опытом. Оля Полякова отметила, что чувствовала себя униженной, поэтому сказала своему продюсеру Михаилу Ясинскому, что больше туда ни ногой.

