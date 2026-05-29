Відома акторка показала уламок російського снаряду на її балконі

У ніч на 24 травня Україна пережила масовану атаку. Українська акторка показала уламок російського снаряду, який був на балконі її квартири

Даша Трегубова показала фотографію, де вона тримає в руках чорний, гострий шматок смертоносного металу. Можна також помітити, що її вікно розбите. Акторка пояснила, що це уламок російського снаряду, який був на балконі її квартири.

Нагадаємо, раніше Дар'я Трегубова розповіла, що в її квартирі у Лук'янівському районі столиці внаслідок атаки росіян розбило вікна і винесло двері. На кадрах вона показала, як після обстрілу виглядало її житло.