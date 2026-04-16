19:23  15 апреля
РФ ударила по многоэтажке в Одессе
16:29  15 апреля
В Украину идет существенное потепление
13:22  15 апреля
В Ивано-Франковске врачи обнаружили паука в ухе пациентки
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2026, 00:35

Работала бесплатно, чтобы закрыть долги: Злата Огневич призналась, сколько потратила на Евровидение

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Злата Огневич имела опыт на Евровидении. Артистка завоевала для Украины третье место в 2013 году. Теперь она призналась, сколько ей это стоило

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Златы Огневич, на Евровидение, когда она выступала там, пришлось потратить более 400 тысяч долларов. Артистка призналась, что потом несколько лет она выступала бесплатно, чтобы закрыть все финансовые обязательства.

При этом певица говорит, что во времена, когда она начинала карьеру, она не знала многих шоу-бизнесовых вопросов.

"Когда я представляла Украину на Евровидении", был другой шоубизнес, другие роли между продюсером и артистом. То, что современные артисты сейчас знают о монетизации, диджитал все, что касается артиста, мы тогда практически ничего из этого не знали", - говорит Злата Огневич.

Напомним, ранее известный режиссер Алан Бадоев рассказывал, на чем зарабатывает во время войны. Оказалось, что его документальное кино является скорее культурным проектом, чем коммерческим. Однако, по его словам, он зарабатывает на продюсировании артистов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Все публикации »
Леся Литвинова
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Все блоги »