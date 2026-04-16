Работала бесплатно, чтобы закрыть долги: Злата Огневич призналась, сколько потратила на Евровидение

Злата Огневич имела опыт на Евровидении. Артистка завоевала для Украины третье место в 2013 году. Теперь она призналась, сколько ей это стоило

По словам Златы Огневич, на Евровидение, когда она выступала там, пришлось потратить более 400 тысяч долларов. Артистка призналась, что потом несколько лет она выступала бесплатно, чтобы закрыть все финансовые обязательства.

При этом певица говорит, что во времена, когда она начинала карьеру, она не знала многих шоу-бизнесовых вопросов.

"Когда я представляла Украину на Евровидении", был другой шоубизнес, другие роли между продюсером и артистом. То, что современные артисты сейчас знают о монетизации, диджитал все, что касается артиста, мы тогда практически ничего из этого не знали", - говорит Злата Огневич.

Напомним, ранее известный режиссер Алан Бадоев рассказывал, на чем зарабатывает во время войны. Оказалось, что его документальное кино является скорее культурным проектом, чем коммерческим. Однако, по его словам, он зарабатывает на продюсировании артистов.