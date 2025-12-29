"Я був би щасливий": шеф-кухар Євген Клопотенко здивував ставленням до зради коханої

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Євгена Клопотенка, він взагалі не вважає зраду коханої людини проблемою. Він зазначив, що якщо інтим приносить задоволення, то він не розуміє, навіщо забороняти це партнеру.

"Вважаю, що якщо люди хочуть займатися коханням, то хай займаються. Це ж приємний момент. Я був би щасливий, що їй класно", - каже шеф-кухар.

