"Я був би щасливий": шеф-кухар Євген Клопотенко здивував ставленням до зради коханої

Відомий кулінар розповів, чи зміг би він пробачити коханій зраду. Виявилось, він має іншу думку, аніж більшість

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Євгена Клопотенка, він взагалі не вважає зраду коханої людини проблемою. Він зазначив, що якщо інтим приносить задоволення, то він не розуміє, навіщо забороняти це партнеру.

"Вважаю, що якщо люди хочуть займатися коханням, то хай займаються. Це ж приємний момент. Я був би щасливий, що їй класно", - каже шеф-кухар.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко розповідав, що він подарував своїй дівчині на День Миколая. Виявилось, що він купив для неї консерву.

