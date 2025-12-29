"Я був би щасливий": шеф-кухар Євген Клопотенко здивував ставленням до зради коханої
Відомий кулінар розповів, чи зміг би він пробачити коханій зраду. Виявилось, він має іншу думку, аніж більшість
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами Євгена Клопотенка, він взагалі не вважає зраду коханої людини проблемою. Він зазначив, що якщо інтим приносить задоволення, то він не розуміє, навіщо забороняти це партнеру.
"Вважаю, що якщо люди хочуть займатися коханням, то хай займаються. Це ж приємний момент. Я був би щасливий, що їй класно", - каже шеф-кухар.
Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко розповідав, що він подарував своїй дівчині на День Миколая. Виявилось, що він купив для неї консерву.
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
