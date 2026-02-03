"До дітей готовий" кухар Євген Клопотенко розповів, які в нього плани після одруження

Фото з відкритих джерел

Нещодавно Євген Клопотенко одружився з коханою Катериною. Тепер він розповів, які в нього плани на майбутнє

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Євгена Клопотенка, в нього сталось кохання з першого погляду. Він зазначив, що одразу зрозумів, що Катерина є його людиною. Також він пожартував, що йому сподобалось те, що вона "не заважає йому готувати".

При цьому на питання про "вільні стосунки" Клопотенко відповів так:

"Ми з Катериною живемо разом не так довго, лише кілька місяців. За цей час треба було визначити дуже багато різних етапів. Що подобається мені, а що – їй, що нам важливо. Я інколи хочу мати час поїхати кудись, побути наодинці. У Катерини є свої бажання. Ми працювали над тим, щоб побудувати ці бажання. Тому наші стосунки – це як побудова. Ми не говоримо про те, чи впускати когось у наші стосунки. Розмовляємо інакше. Обговорюємо те, як зробити так, щоб усім було приємно", - каже кулінар.

За його словами, у нього за цей період не було іншої жінки. При цьому він заявив, що якщо Катерині хтось подобається, вона може робити з цією людиною, що захоче, а йому головне, щоб всім було приємно.

Нагадаємо, раніше кулінар казав, що він не засмучувався б, якби його кохана мала б інтим з кимось іншим. За його словами, у нього інший погляд на такі речі.