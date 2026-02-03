20:57  02 лютого
У Києві завтра перекриють центр: у чому причина
15:59  02 лютого
На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України
15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 02:55

"До дітей готовий" кухар Євген Клопотенко розповів, які в нього плани після одруження

03 лютого 2026, 02:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Нещодавно Євген Клопотенко одружився з коханою Катериною. Тепер він розповів, які в нього плани на майбутнє

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Євгена Клопотенка, в нього сталось кохання з першого погляду. Він зазначив, що одразу зрозумів, що Катерина є його людиною. Також він пожартував, що йому сподобалось те, що вона "не заважає йому готувати".

При цьому на питання про "вільні стосунки" Клопотенко відповів так:

"Ми з Катериною живемо разом не так довго, лише кілька місяців. За цей час треба було визначити дуже багато різних етапів. Що подобається мені, а що – їй, що нам важливо. Я інколи хочу мати час поїхати кудись, побути наодинці. У Катерини є свої бажання. Ми працювали над тим, щоб побудувати ці бажання. Тому наші стосунки – це як побудова. Ми не говоримо про те, чи впускати когось у наші стосунки. Розмовляємо інакше. Обговорюємо те, як зробити так, щоб усім було приємно", - каже кулінар.

За його словами, у нього за цей період не було іншої жінки. При цьому він заявив, що якщо Катерині хтось подобається, вона може робити з цією людиною, що захоче, а йому головне, щоб всім було приємно.

Нагадаємо, раніше кулінар казав, що він не засмучувався б, якби його кохана мала б інтим з кимось іншим. За його словами, у нього інший погляд на такі речі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
"Коли в нас відхапали Крим": KHAYAT розповів, як його намагались переманити в РФ
03 лютого 2026, 01:55
Відомий український актор розповів, скільки коштує українське кіно
03 лютого 2026, 00:55
Більш ніж мільярд доларів: Україна за рік експортувала сотні тисяч тонн м'яса
02 лютого 2026, 23:55
В Україні за три роки побудували майже 120 гектарів теплиць: скільки робочих місць створили
02 лютого 2026, 23:35
Зеленський продовжив санкції проти двох українських олігархів
02 лютого 2026, 23:01
На Дніпропетровщині жителів багатоповерхівки б'є струмом через затоплений підвал
02 лютого 2026, 22:50
У Полтавській області врятували рідкісного птаха, занесеного до Червоної книги України
02 лютого 2026, 22:24
Якби підсумок війни було легко передбачити, воєн не було би взагалі
02 лютого 2026, 21:37
ПЦУ офіційно розпочала використання Києво-Печерської лаври
02 лютого 2026, 21:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »