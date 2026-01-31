Я чоловікові кажу: "Давай напишемо заповіт": співачка Світлана Тарабарова розповіла, як складає "запасний план"

Фото з відкритих джерел

Співачка Світлана Тарабарова зізналась, що з дитинства має страх смерті. На тлі того, що відбувається в Україні, це посилилось

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Артистка розповіла, що хоче пропрацювати свій страх смерті у терапії з психологом. Наразі співачка складає "запасний план". За її словами, вона вже говорила про це з чоловіком.

"Напевно, це не дуже ок. Я чоловікові кажу: "Давай напишемо заповіт, бо наші з тобою борги не мають лягти на дітей. І хто їх буде виховувати? Мої родичі? Твої родичі? Давай подумаємо наперед", - каже Світлана Тарабарова.

Нагадаємо, з 2016 року Світлана Тарабарова у шлюбі із директором Олексієм Бондарем. Восени 2018 року в них народився син Іван. Уже через два роки в родині народилась донька Марія. У квітні 2023 року співачка народила доньку Поліну.